Московские аэропорты заработали после массированной атаки ВСУ

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После отражения атаки дронов аэропорты в Москве снова заработали
После отражения атаки дронов аэропорты в Москве снова заработали Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

План «Ковер» снят в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В 07:15 мск все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты», — говорится в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко. 

Ограничения действовали в течение короткого времени и были связаны с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей. Росавиация рекомендовала пассажирам следить за обновлением информации на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Ранее Москву пытались атаковать более 30 беспилотников. Они были успешно уничтожены. Однако повреждения получил технопарк в Зеленограде. 

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План «Ковер» снят в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «В 07:15 мск все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты», — говорится в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко.  Ограничения действовали в течение короткого времени и были связаны с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей. Росавиация рекомендовала пассажирам следить за обновлением информации на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.  Ранее Москву пытались атаковать более 30 беспилотников. Они были успешно уничтожены. Однако повреждения получил технопарк в Зеленограде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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