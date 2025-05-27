В Тюмени изымают земли ради продления улицы Мельникайте

В Тюмени изымают два земельных участка ради продления улицы Мельникайте от Федюнинского до Червишевского тракта. Такая информация указана на сайте администрации.
«Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области, в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры: строительство улицы Мельникайте. Местоположение и границы зоны планируемого размещения проектируемого строительства улицы на участке от автомобильной дороги Тюмень–Боровский–Богандинский (улица Федюнинского) до автомобильной дороги федерального значения Р-254 „Иртыш“ подъезд к Тюмени приведены на чертеже», — указано на сайте мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе ради строительства второй объездной дороги забирают пять участков. Под изъятие попали земли в Боровском.
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