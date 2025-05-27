27 мая 2025

В Тюмени изымают земли ради продления улицы Мельникайте

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу проложат от Федюнинского до Червишевского тракта
Дорогу проложат от Федюнинского до Червишевского тракта Фото:

В Тюмени изымают два земельных участка ради продления улицы Мельникайте от Федюнинского до Червишевского тракта. Такая информация указана на сайте администрации.

«Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области, в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры: строительство улицы Мельникайте. Местоположение и границы зоны планируемого размещения проектируемого строительства улицы на участке от автомобильной дороги Тюмень–Боровский–Богандинский (улица Федюнинского) до автомобильной дороги федерального значения Р-254 „Иртыш“ подъезд к Тюмени приведены на чертеже», — указано на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе ради строительства второй объездной дороги забирают пять участков. Под изъятие попали земли в Боровском.

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В Тюмени изымают два земельных участка ради продления улицы Мельникайте от Федюнинского до Червишевского тракта. Такая информация указана на сайте администрации. «Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области, в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры: строительство улицы Мельникайте. Местоположение и границы зоны планируемого размещения проектируемого строительства улицы на участке от автомобильной дороги Тюмень–Боровский–Богандинский (улица Федюнинского) до автомобильной дороги федерального значения Р-254 „Иртыш“ подъезд к Тюмени приведены на чертеже», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе ради строительства второй объездной дороги забирают пять участков. Под изъятие попали земли в Боровском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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