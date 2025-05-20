В Тюмени изымают земли для строительства второй объездной

В Тюменском районе ради строительства второй объездной дороги изымают пять участков. Информация об этом указана в постановлении правительства региона. Под изъятие попали земли в Боровском.
«В целях реализации объекта „Строительство окружной автомобильной дороги города Тюмени. Второе транспортное кольцо“ изъять для государственных нужд Тюменской области земельный участок, площадью 24 355,5 квадратных метров. <...> Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, местоположение: Тюменская область, Тюменский район, Боровское МО», — указано в документе, который имеется в распоряжении редакции.
Ранее URA.RU писало, что для реализации проекта необходимо перенести инженерные сети и изъять более 150 участков. Строительство дороги планировали начать в этом году, но к работам приступят в 2026-ом. Закончить южный обход хотят в 2029 году
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