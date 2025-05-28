Появились новые фото повреждений после ударов ВСУ по Подмосковью

Воробьев: ВСУ атаковали Московскую область, силами ПВО сбито 42 БПЛА
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В Московской области сбили 42 БПЛА, сообщил Воробьев
В Московской области сбили 42 БПЛА, сообщил Воробьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 28 мая. Силами российских ПВО сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

«Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА», — заявил Воробьев. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале. По его данным, атака затронула 12 муниципальных образований, в том числе город Чехов, где были повреждены три жилых дома в селе Троицкое по улице Новая и в СНТ «Мичуринец».

На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. «Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — также отметил он.

С 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов российские системы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников ВСУ. На фоне атаки задержали более сотни рейсов в аэропортах Москвы.

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ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 28 мая. Силами российских ПВО сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев «Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА», — заявил Воробьев. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале. По его данным, атака затронула 12 муниципальных образований, в том числе город Чехов, где были повреждены три жилых дома в селе Троицкое по улице Новая и в СНТ «Мичуринец». На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. «Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — также отметил он. С 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов российские системы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников ВСУ. На фоне атаки задержали более сотни рейсов в аэропортах Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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