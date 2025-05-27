Челябинская область получит дополнительно 15 млрд рублей на метротрам

Челябинской области выделено дополнительно 15 миллиардов рублей на реализацию проекта метротрамвая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По решению федеральной правительственной комиссии по региональному развитию в текущем году Челябинской области выделены дополнительные средства в сумме 15 млрд рублей на продолжение реализации проекта метротрамвая в Челябинске. Их планируется направить на строительство линии „Север-Юг“ и приобретение трамвайных вагонов, которые будут по ней курсировать», — сообщили в пресс-службе.
Средства регионам на реализацию инфраструктурных проектов выделяются по отдельным решениям правительственной комиссии РФ в течение года. Они предоставляются в виде казначейского инфраструктурного кредита по льготной ставке 3% годовых. Решение об изменениях в бюджете региона примут депутаты заксобрания на заседании 29 мая.
Линия «Север-Юг» будет выходить на поверхность в районе Каслинского рынка, на пересечении улиц Косарева и проспекта Победы, а также на улице Овчинникова. Это соединит метротрам с основными трамвайными линиями. При этом на Овчинникова проложат новые трамвайные пути.
К основному этапу возведения метротрама в Челябинске приступили 30 сентября 2024 года. Проект первой очереди метротрамвайной линии в Челябинске предполагает создание подземных станций «Площадь Революции» и «Торговый центр» и трех наземных остановочных пунктов — «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Длина ветки — более девяти километров.
Вторая линия «Восток-Запад» под проспектом Ленина будет проложена от Комсомольской площади до ЮУрГУ. Станция «ЮУрГУ» будет подземной, разворот оборудуют прямо в тоннеле. Выходить на поверхность, соединяясь с трамвайными путями, тоннель будет на пересечении проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда.
Строительство первой линии челябинского метро «Север — Юг» должно завершиться в 2026 году. Затем начнется строительство линии «Запад — Восток», благодаря которой метротрам дойдет до микрорайона Чурилово.
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