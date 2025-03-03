Экономика Бизнес Свердловский суд обязал разработать проект строительства метротрама в Челябинске 03 марта 2025 в 20:29 Размер текста - 17 + Ростехнадзор и фирма-подрядчик поспорили в суде из-за челябинского метротрама Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области обязал исполнить требования Ростехнадзора о разработке проектно-технической документации для проведения работ по строительству метротрамвая в Челябинске. Иск фирмы-субподрядчика об отмене предписания отклонен, следует из опубликованного в картотеке судебных дел решения. «Спор коснулся участка транспортного строительства первой линии метрополитена от станции „Тракторозаводская“ до станции „Проспект Победы“. ООО „Спецподземстрой“ выступал субподрядчиком ведения работ. Однако во время проверки в сентябре прошлого года выяснилось, что организация раз в полгода нагнетает цементный раствор за металлическую обделку станции „Торговый центр“, не имея при этом соответствующей проектно-технической документации», — поясняет «Коммерсант». В октябре 2024 года Уральское управление Ростехнадзора выдало компании предписание с требованием устранить нарушения. «Спецподземстрой» в суде потребовал его отмены, апеллируя к тому, что занимается лишь обслуживанием ранее возведенных горных выработок для поддержания в работоспособном и безопасном состоянии. Однако суд отказал компании в иске. Проект первой очереди метротрамвайной линии в Челябинске предполагает создание двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и трех наземных остановочных пунктов («Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская»). Длина ветки превысит девять километров. Строительство ведется за счет привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного по инициативе губернатора Алексея Текслера. Строительство первой линии челябинского метро «Север — Юг» должно закончиться в 2026 году. Затем начнется строительство линии «Запад — Восток», благодаря которой метротрам придет в Чурилово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Арбитражный суд Свердловской области обязал исполнить требования Ростехнадзора о разработке проектно-технической документации для проведения работ по строительству метротрамвая в Челябинске. Иск фирмы-субподрядчика об отмене предписания отклонен, следует из опубликованного в картотеке судебных дел решения. «Спор коснулся участка транспортного строительства первой линии метрополитена от станции „Тракторозаводская“ до станции „Проспект Победы“. ООО „Спецподземстрой“ выступал субподрядчиком ведения работ. Однако во время проверки в сентябре прошлого года выяснилось, что организация раз в полгода нагнетает цементный раствор за металлическую обделку станции „Торговый центр“, не имея при этом соответствующей проектно-технической документации», — поясняет «Коммерсант». В октябре 2024 года Уральское управление Ростехнадзора выдало компании предписание с требованием устранить нарушения. «Спецподземстрой» в суде потребовал его отмены, апеллируя к тому, что занимается лишь обслуживанием ранее возведенных горных выработок для поддержания в работоспособном и безопасном состоянии. Однако суд отказал компании в иске. Проект первой очереди метротрамвайной линии в Челябинске предполагает создание двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и трех наземных остановочных пунктов («Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская»). Длина ветки превысит девять километров. Строительство ведется за счет привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного по инициативе губернатора Алексея Текслера. Строительство первой линии челябинского метро «Север — Юг» должно закончиться в 2026 году. Затем начнется строительство линии «Запад — Восток», благодаря которой метротрам придет в Чурилово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям