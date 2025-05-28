Почти 300 дронов ВСУ атаковали российские регионы

В ночь с 27 на 28 мая 2025 года российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 296 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с с 21:00 до 07:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны в официальном telegram-канале. Под ударами оказались Московский регион, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
Особо интенсивной атака оказалась над Орловской областью: здесь было уничтожено 23 вражеских БПЛА. В Брянской области было сбито 83 беспилотника. Жертв и значительных разрушений нет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о двух сбитых БПЛА в регионе и также подчеркнул, что негативных последствий для местных жителей не зафиксировано. В Тульской области ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников, без пострадавших.
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