27 мая 2025

Рейсы из Москвы в Тюмень задержали почти на три часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет рейса из Тюмени с Москву также задержан
Вылет рейса из Тюмени с Москву также задержан Фото:

В московских аэропортах  Внуково и Шереметьево задерживаются рейсы в Тюмень. Также с двухчасовым опозданием прилетит самолет из Тюмени в столицу. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

"Рейс SU 1504 Москва/ШРМ - Тюмень. Прибытие по расписанию — 15:15, статус — задерживается. Рейс UT 463 Москва/ВНК - Тюмень, прибытие по расписанию — 14:50, статус — задерживается", — указано на табло.

Первый рейс задерживает на 2,5 часа, второй — на три. Самолет из Тюмени в Шереметьево прилетит с опозданием в 2,5 часа. 

Ранее ночью 28 мая Москву пытались атаковать более 30 беспилотников. Они были успешно уничтожены. Из-за массовой атаки на регионы ограничили работу аэропорты Москвы, Калуги, Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля.

Задерживаются два рейса из Москвы в Тюмень.
Задерживаются два рейса из Москвы в Тюмень.
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В московских аэропортах  Внуково и Шереметьево задерживаются рейсы в Тюмень. Также с двухчасовым опозданием прилетит самолет из Тюмени в столицу. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. "Рейс SU 1504 Москва/ШРМ - Тюмень. Прибытие по расписанию — 15:15, статус — задерживается. Рейс UT 463 Москва/ВНК - Тюмень, прибытие по расписанию — 14:50, статус — задерживается", — указано на табло. Первый рейс задерживает на 2,5 часа, второй — на три. Самолет из Тюмени в Шереметьево прилетит с опозданием в 2,5 часа.  Ранее ночью 28 мая Москву пытались атаковать более 30 беспилотников. Они были успешно уничтожены. Из-за массовой атаки на регионы ограничили работу аэропорты Москвы, Калуги, Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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