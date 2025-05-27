В московских аэропортах Внуково и Шереметьево задерживаются рейсы в Тюмень. Также с двухчасовым опозданием прилетит самолет из Тюмени в столицу. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
"Рейс SU 1504 Москва/ШРМ - Тюмень. Прибытие по расписанию — 15:15, статус — задерживается. Рейс UT 463 Москва/ВНК - Тюмень, прибытие по расписанию — 14:50, статус — задерживается", — указано на табло.
Первый рейс задерживает на 2,5 часа, второй — на три. Самолет из Тюмени в Шереметьево прилетит с опозданием в 2,5 часа.
Ранее ночью 28 мая Москву пытались атаковать более 30 беспилотников. Они были успешно уничтожены. Из-за массовой атаки на регионы ограничили работу аэропорты Москвы, Калуги, Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля.
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