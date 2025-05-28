ВСУ ударили по технопарку «Элма» в Зеленограде: главное о предприятии и о том, чем оно занимается

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 мая атаковали Московскую область. На данный момент (09:00 по мск), по словам губернатора региона Андрея Воробьева, силами российских ПВО сбито 42 БПЛА.
Сильно пострадало здание технопарка «Элма». По словам очевидцев, разрушение здание получило в результате падения обломков. Что известно о технопарке «Элма» — в материале URA.RU.
Что известно о предприятии «Элма»
Общая информация
«Элма» была основана в советский период. Рабочие занимались выпуском материалов для электронной промышленности, в частности кремниевых пластин.
С 2008 года организация сосредоточилась на деятельности, связанной с управлением и эксплуатацией коммерческой недвижимости, включая офисные, производственные и складские объекты.
Структура компании «ЭЛМА» включает несколько ключевых объектов. Среди которых:
- Oфисно-складской комплекс «Выборгская 22» в Москве, который был основан в 2011 году как логопарк «Элма Север» на базе имущественного комплекса компании «Русский продукт». В 2012 году он был присоединен к компании.
- Технопарк «Элма» в Зеленограде является исторически первой площадкой компании. Он также служит ее юридическим адресом с 2019 года.
- Бизнес-парк «ГПZ» в Ростове-на-Дону, основанный в 2009 году на базе имущественного комплекса подшипникового завода «ГПЗ-10». Он также был присоединен в 2012 году.
- Индустриальный парк «Элтра» был присоединен к "Элма " в 2015 году. Находится он в Ржеве.
- Бизнес-парк «Метако» в Домодедово стал частью компании в 2016 году. Он был создан на базе одноименного завода металлоконструкций.
Информация об «Элме» в Зеленограде
Сейчас технопарк «Элма» в Зеленограде — это площадка для развития технологичных предприятий, предлагающая резидентам поддержку от города и субсидии. Он специализируется на радиоэлектронике, медицинском приборостроении и других высоких технологиях.
Технопарк предлагает оборудование, лаборатории и офисные помещения для резидентов. Также «Элма» предоставляет им доступ к различным программам поддержки, включая финансовую помощь, консультации и обучение.
Технопарк активно сотрудничает с университетами и научными центрами. Там также реализуются различные инновационные проекты, включая разработки в области 3D-печати, нейротехнологий и других передовых технологий.
Атака ВСУ на «Элму» 28 мая
ВСУ атаковали Зеленоград с помощью БПЛА. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале. Официальной информации не было.
По информации telegram-каналов, повреждения получил технопарк «Элма». Произошло возгорание, площадь которого составила шесть квадратных метров. Возле здания полностью сгорел припаркованный автомобиль.
Сильно пострадал фасад здания. На площади 200 квадратов повреждено остекление. Информации о пострадавших нет. На место происшествия уже прибыл префект Зеленоградского административного округа Анатолий Смирнов. Корреспонденты предприняли попытки дозвонится представителям предприятия, а также в Управление по Зеленоградскому административному округу Главного управления МЧС РФ по городу Москве, но никто не ответил.
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