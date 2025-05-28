В Шереметьево образовались большие очереди после атаки ВСУ

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В аэропорту Шереметьево организовались огромные очереди из-за атак ВСУ беспилотниками
В аэропорту Шереметьево организовались огромные очереди из-за атак ВСУ беспилотниками Фото:

В аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы. Об этом пишут telegram-каналы. 

«Обстановка в аэропорту Шереметьево: сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы поменять билеты на рейсы, которые отменены Очереди также наблюдаются в „чистой“ зоне, где пассажирам раздают воду и еду. Сейчас десятки рейсов на прилёт и вылет задерживаются, также есть отмененные. Ограничения во всех аэропортах Москвы были сняты более часа назад», — сообщает telegram-канал Shot.

За минувшую ночь российская ПВО сбила 296 вражеских беспилотников. Вооруженные силы Украины атаковали Москву и Подмосковье. Как жители Москвы пережили эту ночь — в материале URA.RU

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В аэропорту Шереметьево в Москве образовались огромные очереди из-за очередной атаки ВСУ. Сотни людей пытаются поменять билеты на отмененные рейсы. Об этом пишут telegram-каналы.  «Обстановка в аэропорту Шереметьево: сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы поменять билеты на рейсы, которые отменены Очереди также наблюдаются в „чистой“ зоне, где пассажирам раздают воду и еду. Сейчас десятки рейсов на прилёт и вылет задерживаются, также есть отмененные. Ограничения во всех аэропортах Москвы были сняты более часа назад», — сообщает telegram-канал Shot. За минувшую ночь российская ПВО сбила 296 вражеских беспилотников. Вооруженные силы Украины атаковали Москву и Подмосковье. Как жители Москвы пережили эту ночь — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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