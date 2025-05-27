В супермаркетах Тюмени подешевели яйца. Стоимость десятка любой категории по сравнению с апрелем упала в среднем на 20 рублей. Информация о ценах взята с сервиса по доставке продуктов.
«Яйцо куриное, столовое. Категория: С1, 10 штук. Цена – 64, 59 рублей», – указано в приложении. В начале апреля минимальная стоимость десятка яиц этой категории составляла 87, 99 рублей.
Яйца категории С2 упали в цене до 59,89 рублей. При этом в апреле минимальная стоимость на них составляла 67,99 копеек.
Отборные яйца категории СО продают в Тюмени за 77,99 рублей. В прошлом месяце минимальная цена на них составляла 99,99 рублей. По данным Тюменьстата, в апреле цена на яйца снизилась в Тюмени на 7,5% по сравнению с концом 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!