27 мая 2025

В Тюмени рухнули цены на яйца. Скрин

В Тюмени десяток яиц в среднем подешевел на 20 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца подешевели в каждой категории
Яйца подешевели в каждой категории Фото:

В супермаркетах Тюмени подешевели яйца. Стоимость десятка любой категории по сравнению с апрелем упала в среднем на 20 рублей. Информация о ценах взята с сервиса по доставке продуктов.

«Яйцо куриное, столовое. Категория: С1, 10 штук. Цена – 64, 59 рублей», – указано в приложении. В начале апреля минимальная стоимость десятка яиц этой категории составляла 87, 99 рублей.

Яйца категории С2 упали в цене до 59,89 рублей. При этом в апреле минимальная стоимость на них составляла 67,99 копеек.

Отборные яйца категории СО продают в Тюмени за 77,99 рублей. В прошлом месяце минимальная цена на них составляла 99,99 рублей. По данным Тюменьстата, в апреле цена на яйца снизилась в Тюмени на 7,5% по сравнению с концом 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В супермаркетах Тюмени подешевели яйца. Стоимость десятка любой категории по сравнению с апрелем упала в среднем на 20 рублей. Информация о ценах взята с сервиса по доставке продуктов. «Яйцо куриное, столовое. Категория: С1, 10 штук. Цена – 64, 59 рублей», – указано в приложении. В начале апреля минимальная стоимость десятка яиц этой категории составляла 87, 99 рублей. Яйца категории С2 упали в цене до 59,89 рублей. При этом в апреле минимальная стоимость на них составляла 67,99 копеек. Отборные яйца категории СО продают в Тюмени за 77,99 рублей. В прошлом месяце минимальная цена на них составляла 99,99 рублей. По данным Тюменьстата, в апреле цена на яйца снизилась в Тюмени на 7,5% по сравнению с концом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...