Синоптики уточнили прогноз на жару в Челябинске

В Челябинске с 27 мая начнется жаркая погода, столбики термометров в тени будут показывать до 30 градусов. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео».
«С 27 мая по 7 июня в Челябинске будет 28-29 градусов тепла. Облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди», — следует из данных программного комплекса «Гисметео».
Метеорологи уже обещали жаркую погоду к концу мая, однако в своих долгосрочных прогнозах указывали температуру до 25 градусов тепла. Кроме того, ранее указывалась всего неделя летней погоды и без существенных осадков.
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