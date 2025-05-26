Синоптики уточнили прогноз на жару в Челябинске

Челябинцев ожидают две недели жары под 30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске ожидается жара до 30 градусов
В Челябинске ожидается жара до 30 градусов Фото:

В Челябинске с 27 мая начнется жаркая погода, столбики термометров в тени будут показывать до 30 градусов. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео».

«С 27 мая по 7 июня в Челябинске будет 28-29 градусов тепла. Облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди», — следует из данных программного комплекса «Гисметео».

Метеорологи уже обещали жаркую погоду к концу мая, однако в своих долгосрочных прогнозах указывали температуру до 25 градусов тепла. Кроме того, ранее указывалась всего неделя летней погоды и без существенных осадков.

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В Челябинске с 27 мая начнется жаркая погода, столбики термометров в тени будут показывать до 30 градусов. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео». «С 27 мая по 7 июня в Челябинске будет 28-29 градусов тепла. Облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди», — следует из данных программного комплекса «Гисметео». Метеорологи уже обещали жаркую погоду к концу мая, однако в своих долгосрочных прогнозах указывали температуру до 25 градусов тепла. Кроме того, ранее указывалась всего неделя летней погоды и без существенных осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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