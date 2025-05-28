Неизвестный пытался отправить зверей в московском зоопарке

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в попытке отравления животных в Московском зоопарке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Задержанным оказался 43-летний житель города. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, где устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Инцидент произошел во время планового осмотра вольеров сотрудниками зоопарка. По словам директора учреждения Светланы Акуловой, в вольерах с рысями и леопардом были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Сразу после этого сотрудники изъяли подозрительные вещества и сообщили о случившемся в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить действия подозреваемого на территории зоопарка.
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