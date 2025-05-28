Неизвестный пытался отправить зверей в московском зоопарке

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Инцидент произошел во время планового осмотра вольеров сотрудниками зоопарка
Инцидент произошел во время планового осмотра вольеров сотрудниками зоопарка Фото:

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в попытке отравления животных в Московском зоопарке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Задержанным оказался 43-летний житель города. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, где устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел во время планового осмотра вольеров сотрудниками зоопарка. По словам директора учреждения Светланы Акуловой, в вольерах с рысями и леопардом были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Сразу после этого сотрудники изъяли подозрительные вещества и сообщили о случившемся в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить действия подозреваемого на территории зоопарка.

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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в попытке отравления животных в Московском зоопарке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Задержанным оказался 43-летний житель города. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, где устанавливаются все обстоятельства происшествия. Инцидент произошел во время планового осмотра вольеров сотрудниками зоопарка. По словам директора учреждения Светланы Акуловой, в вольерах с рысями и леопардом были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Сразу после этого сотрудники изъяли подозрительные вещества и сообщили о случившемся в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить действия подозреваемого на территории зоопарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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