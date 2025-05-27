Чем известен Леонид Митрюшкин, который оставил должность главы Тобольского района

В Тобольском районе пройдут выборы нового главы после того, как Леонид Митрюшкин, занимавший эту должность на протяжении пяти лет, сложил полномочия. Пока дата их проведения не известна. Сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета.
«Выборы должны были состояться сегодня, поскольку у Леонида Валерьевича контракт истек 25 мая. Изначально он выставлял свою кандидатуру, но затем решил сложить полномочия. Поэтому будет назначена новая дата плебисцита», — отметил источник URA.RU на условиях анонимности.
Чем известен Леонид Митрюшкин
Леонид Митрюшкин долгое время работал в правоохранительных структурах. В разное время он в служил подразделениях МВД и прокуратуры. В 2007 году стал заместителем главы Тобольска, а затем — первым заместителем главы Уватского района. После чего в 2020 году был назначен главой Тобольского района.
В публикации о своей отставке Леонид Митрюшкин рассказал о том, что было сделано в районе за время его работы. Она была размещена в соцсетях 28 мая.
«Благодарю команду и своих единомышленников за это плодотворное время. Сделано очень много:
- Построили три школы, открыли класс татарского языка, две школьных типографии, телестудию, купили мини-трактора для агротехнологического класса;
- Возвели первый в районе крытый хоккейный корт;
- Построили два пожарных поста в Заболотье, приобрели для них спецтехнику;
- Создали и запатентовали поистине всенародно любимый гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак»;
- Открыли шесть современных ФАПов и четыре амбулатории;
- Пошили и приобрели тысячу сценических костюмов для сельских артистов;
- Для детей и педагогов-наставников ввели муниципальные награды и реализовали 15 инициатив, создали районный конкурс бизнес-идей для детей «Школьный агростартап», получили восемь успешно развивающихся проектов
- Для инвесторов создали инфраструктурную площадку и 16 индивидуальных;
- Провели три водопровода, подключив их к городским водозаборам, установили 16 блок-боксов чистой питьевой воды в селах", — указано в публикации экс-главы Тобольского района.
За время работы в должности главы Тобольского района Леонида Митрюшкина неоднократно пытались втянуть в скандалы. Против него, в частности, активно выступали представители местного клана Урамаевых.
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