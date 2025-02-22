Пятиэтажное здание администрации Тобольского района, построенное в стиле советского модерна, буквально «вздрогнуло» от внезапного визита силовиков 10 февраля. Крепкие мужчины из Следственного комитета в сопровождении отряда СОБР поднялись на второй этаж, где находится кабинет замглавы района Максима Александрова (заведует вопросами капстроительства). Там, по мнению сотрудников и находились документы, которые могли пролить свет на причастность главы района Леонида Митрюшкина к махинациям с обустройством зимних дорог до уже печально известного на всю Россию «медвежьего угла» — Заболотья. Как в холодных сибирских топях разгорелись жаркие страсти с участием депутатского клана Урамаевых, рэкетом из 90-х и силовиками — в материале URA.RU.
Топи: начало
Председатель думы Лайктамакского поселения (находится в Заболотье) Ильяс Урамаев занимает свое парламентское кресло с 2010-го года (избирался, как самовыдвиженец, после вступил “Единую Россию” — прим. URA.RU). Само поселение — это пять деревень и 800 человек, все друг у друга как на ладони. Агентству в подготовке данного материала пришлось обещать полную анонимность своим источникам, Урамаева там слишком боятся.
«Подрядчиком на обустройство дорог в последние лет 15 был местный житель и почетный гражданин района Михаил Данилов. Отношения у Урамаева-старшего и Данилова сложились пусть и не дружеские, но вполне рабочие», — рассказал URA.RU местный житель на правах анонимности.
Выиграл тендер Данилов и в 2020 году. Однако, странным образом не провел и четверти запланированных работ. Как сообщили URA.RU в администрации Тобольского района, дело закончилось судом.
«Он выиграл тендер и поначалу взялся за работу. Но по факту работы не сделал. Администрация, естественно, отказалась ему заплатить. Данилов подал в суд, где предоставил документы прошлых лет о том, что работы были проведены и теперь он требует ему за них заплатить. К нашему удивлению суд встал на сторону Данилова», — сообщают в администрации.
Ключевой и переломный 2020-ый
Год с симметричными цифрами для демарша Данилова был выбран, возможно, потому что тогда администрацию района возглавил Леонид Митрюшкин. По словам анонимного источника из тобольской мэрии, у нового главы района сразу же не нашлось общего языка с местными политэлитами.
«Конфликты спровоцировали первые вскрытые нарывы: Данилов пришел к главе и просил разобраться в ситуации с “откатами”, но это потянуло за собой абсолютно дикую цепочку. Митрюшкин не “решала из 90-х”, он крепкий хозяйственник. Пытался наладить работу законным путем, но это ни к чему хорошему не привело”, — сообщил URA.RU анонимный источник из мэрии Тобольска.
Попытки нового главы разобраться в сюжетных поворотах миграции средств из областного бюджета только усугубили ситуацию. Как сообщает инсайдер из тобольской мэрии, у чиновников первым делом появились вопросы к вертолетным перевозкам жителей дальнего Заболотья.
«Сестра и мать Ильяса Урамаева работают в вертолетных кассах (мать в поселении, сестра в Тобольске). Вместимость вертолета — 22 места, в среднем за один рейс перелетают 8-11 пассажиров. Остальные места выкупаются Урамаевыми — так они перевозят продукты в свой магазин „Алина“», — сообщает URA.RU источник.
Казалось бы, что тут криминального: как еще везти продукты в труднодоступные места? Однако, ежегодно правительством региона Урамаевым субсидируются поставки продуктов для жителей Заболотья: в 2024 году — 171 тысяча рублей, в 2023 году — 91 тысяча рублей.
Далекие топи и долгожданный сервитут
Болотистая земля, по которой и укладывают зимники находится в распоряжении Гослесфонда РФ. Для того, чтобы обустроить зимник администрации необходим был сервитут — арендное соглашение между фондом и муниципалами. Над этой задачей и билась команда главы района все пять лет его руководства.
«Мы когда зашли в район, то за голову схватились – как обустраивать зимники? Сервитут не оформлен, с кем договариваться – не понятно. Работа над оформлением всех необходимых бумаг заняла четыре года! То есть, понимаете, все предыдущие годы зимники строили с «закрытыми» на закон глазами», — сообщили URA.RU в администрации.
Когда Урамаев получил официальное письмо от одного из ведомств на свой запрос, что сервитут есть, то тут же появился план «Б». Реализация которого не состоялась бы без почетного гражданина Данилова.
Сорванный подряд и теплые болота
Данилов решил все же вернуться к обустройству зимников, вернувшись к устоявшемуся в «медвежьем углу» миропорядку. Заявившись, по традиции, единственным подрядчиком на тендер, он его и выиграл. Срок начала работ — 27 декабря 2024 года.
«За несколько дней до начала обустройства зимников Данилов пишет отказ от тендера из-за якобы отсутствия сервитута. Все, жители Заболотья остаются без дороги. Мы объявили повторный тендер, потом третий. Никто не хочет к нам заходить – как только приходит другой подрядчик – летят жалобы от Урамаева. ФАС, Росприродназдор, СК, прокуратура – все снова к нам, с кипой кляуз, что подрядчик что-то там нарушает. Кому это нужно?», — рассказали URA.RU в администрации.
В спешном порядке помог тюменский ТОДЭП — у крупного предприятия хватило технического и административного ресурса. Но здесь свалилась новая напасть — аномально теплая зима в Сибири.
«Болота внутри плюсовой температуры: они не промерзли за всю зиму. Там внутри теплая вода, а не лед, как обычно зимой. Это уникальный случай. ТОДЭПу удалось обустроить дороги, и мы даже умудрились держать тоннаж в аномальную погоду — 25 тонн», — сообщили URA.RU в администрации.
Сын за отца
История клана Урамаевых включает в себя не только депутатские будни. Сын Ильяса Урамаева — Ринат, житель Тобольска, депутат думы Лайктакмакского поселения в 2023 году был помещен под домашним арестом, сейчас под запретом определенных действий. Ему вменяется мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ).
Клан Урамаевых — это еще и местные предприниматели, которые сами или через родственников владеют бизнесом в далеком «медвежьем углу» — Лайктакмакском поселении. Среди них — организация перевозок, поставки продуктов. Так сестра Урамаева числится в реестре поставщиков продуктов в детские учреждения, доставляются они в местную школу. Как рассказал URA.RU житель на правах анонимности, у Урамаевых кроме продуктового бизнеса есть еще и топливный.
“В продуктовом, якобы, никогда не висит цен, так пачку чая на 20 пакетиков могут продавать за 250 рублей, например. В Тобольске ей красная цена 50-60 рублей. На территории дома у Урамаева старшего хранится бензин: жителям деваться некуда, покупают у него. “Своим” продает за 70 рублей литр, остальным по 90 рублей”, — сообщил местный житель.
За последние годы было очень много жалоб и от самих депутатов, и от запуганных местных. Как сообщил источник из тобольской мэрии, это попытка сместить власть, которая сейчас не дает жить как раньше.
«При прошлом главе они стабильно получали субсидии, выигрывали тендеры на поставку продуктов, обслуживание зимников. Если выигрывали не они, то с ними делились те, кто выигрывал. Таков был порядок, который сейчас для них рушится», — сообщил инсайдер.
Обыски в скромном кабинете провинциальной мэрии прошли без задержания кого-либо. Фигурантов в уголовном деле о махинациях с деньгами так и не назначено.
На момент подготовки данного материала агентство неоднократно пыталось связаться с представителями семьи Урамаевых. Ильяс Урамаев бросил трубку, Ринат не отвечает на звонки. В разговоре с супругой Рината — Альфией Урамаевой корреспонденту агентства было сообщено, что данные заявления являются ложью. URA.RU всегда готово выступить площадкой для высказывания своей позиции.
Посткриптум
В процессе подготовки данного материала в ряде telegram-каналов прошла информация о плохих состояниях зимников в Заболотье. По материалам из Сети, до дальних районов (д. Ачиры) не смогла доехать машина с врачом из Тюмени для обязательного медосмотра детей. В департаменте здравоохранения эту информацию не подтвердили, сообщив, что если бы подобное произошло, то в ведомстве о данном инциденте было бы известно.
Ильяс Урамаев прислал в адрес агентства просьбу опубликовать опровержение по материалу, который был выпущен на сайте URA.RU 11 февраля. В письме сообщается, что Ильяс Урамаев готов сообщить свою позицию любому корреспонденту агентства, кроме автора данного материала.
След депутатского клана Урамаевых нашелся и в региональном парламенте: на заседании 20 февраля депутат от КПРФ Иван Левченко выступил с заявлением, что только Урамаевы в Тобольском районе реально помогают людям. И муниципальная реформа, которая сейчас проходит в регионе, дескать, оставит далекий Лайктакмак без связи и помощи окончательно: ликвидация сельских дум и переход мелких сел под управление Тобольска поставит «жирную» точку в сложившемся порядке дел.
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