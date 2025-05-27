В ХМАО компании подняли зарплаты сотрудникам

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла средняя зарплата. Работодатели стали предлагать югорчанам оплату на 2% больше, чем месяцем ранее, сообщают аналитики Head Hunter.
«Средняя предлагаемая заработная плата в апреле составила 82 492 тысячи рублей. Месяцем ранее показатель был на уровне 80 586 рублей. Соответственно, наблюдается рост 2,3%», — следует из статистики аналитиков. Оплата в югорских компаниях вновь начала расти весной после резкого падения в начале года. По данным сервиса, еще в январе средняя зарплатная вилка была около 87 тысяч рублей.
Чаще всего сейчас работодатели ищут новых сотрудников в сфере административного персонала. За месяц спрос вырос почти на 40%. Примерно на столько же активно компании стали искать кадры в консалтинге и инвестициях. А в сфере искусства и развлечений количество вакансий увеличилось на 30%.
Меньше по региону нуждаются в юристах, страховых агентах и сотрудниках в области безопасности. За месяц спрос по таким профессиям наоборот упал от 12% до 19%.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО вошел в тройку лидеров по зарплатам для вахтовиков. Предприятия, по данным аналитиков «Авито», готовы платить югорчанам в среднем 240 тысяч рублей за вахту.
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