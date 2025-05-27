Власти Лангепаса оценивают ущерб от разрушения лыжной трассы после ЧП на снежном полигоне

Администрация Лангепаса (ХМАО) подсчитывает убытки, нанесенные талыми водами после прорыва снежного полигона. Поток разрушил обваловку вокруг площадки и размыл новую лыжероллерную трассу за 40 млн рублей. Спортобъект восстановят за счет владельца полигона — холдинга «Сервисстройинвест», сообщили URA.RU в городской мэрии.
«Ответственными структурами администрации производится расчет стоимости ущерба, причиненного лыжероллерной трассе для ее последующего восстановления за счет ООО „Холдинг „Сервисстройинвест“. В результате частичного разрушения обваловки полигона складирования снега произошла утечка воды, образовавшейся в результате таяния размещенных на полигоне снежных масс“, — рассказали агентству в администрации города.
В мэрии пояснили, что инцидент произошел 22 мая. В этот же день около на место выехали представители ответственных подразделений. Разрушенную обваловку площадки восстановили. Специалисты не обнаружили видимых загрязнений почвы и ближайших водоемов.
Информацию и материалы по происшествию направили в Природнадзор Югры, Росприроднадзор и городскую прокуратуру. Вопрос о привлечении собственника полигона к ответственности будут решать компетентные органы.
Ранее URA.RU писало, что прорыв снежного полигона в Лангепасе привел к разрушению лыжной трассы, построенной в 2024 году за 40 миллионов рублей. Объект возводили при участии нефтяной компании «Лукойл». Подрядчиком была фирма «Спецмонтажпроект», в числе учредителей которой ранее значился сын бывшего мэра Сургута Дмитрия Филатова — Глеб Филатов.
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