Как прошел тест-драйв первого российского электромобиля «Атом». Фоторепортаж

Российский электромобиль «Атом» дали опробовать россиянам
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Россиянам дали протестировать предсерийный образец электромобиля «Атом»
Россиянам дали протестировать предсерийный образец электромобиля «Атом» Фото:

Электромобиль «Атом», разрабатываемый российской компанией АО «Кама» с 2021 года, дали протестировать водителям. Что известно об авто — в фоторепортаже URA.RU.

«Атом» — это заднеприводный хэтчбек с мощностью 204 лошадиных сил. Это первый полностью электрический автомобиль, который создается в России. Старт серийного производства запланирован на середину 2025-го на заводе «Москвич» в Москве.

Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд. Запас хода на одном заряде составляет около 400 км. Серийное производство авто запланировано на середину 2025 года. 

Автомобиль «Атом» представляет собой пятидверный хэтчбек с размерами 3995 миллиметров в длину, 1780 миллиметров в ширину и 1615 миллиметров в высоту. Он обладает дорожным просветом в 170 миллиметров и задним приводом.

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Электромобиль «Атом», разрабатываемый российской компанией АО «Кама» с 2021 года, дали протестировать водителям. Что известно об авто — в фоторепортаже URA.RU. «Атом» — это заднеприводный хэтчбек с мощностью 204 лошадиных сил. Это первый полностью электрический автомобиль, который создается в России. Старт серийного производства запланирован на середину 2025-го на заводе «Москвич» в Москве. Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд. Запас хода на одном заряде составляет около 400 км. Серийное производство авто запланировано на середину 2025 года.  Автомобиль «Атом» представляет собой пятидверный хэтчбек с размерами 3995 миллиметров в длину, 1780 миллиметров в ширину и 1615 миллиметров в высоту. Он обладает дорожным просветом в 170 миллиметров и задним приводом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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