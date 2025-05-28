Электромобиль «Атом», разрабатываемый российской компанией АО «Кама» с 2021 года, дали протестировать водителям. Что известно об авто — в фоторепортаже URA.RU.
«Атом» — это заднеприводный хэтчбек с мощностью 204 лошадиных сил. Это первый полностью электрический автомобиль, который создается в России. Старт серийного производства запланирован на середину 2025-го на заводе «Москвич» в Москве.
Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд. Запас хода на одном заряде составляет около 400 км. Серийное производство авто запланировано на середину 2025 года.
Автомобиль «Атом» представляет собой пятидверный хэтчбек с размерами 3995 миллиметров в длину, 1780 миллиметров в ширину и 1615 миллиметров в высоту. Он обладает дорожным просветом в 170 миллиметров и задним приводом.
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