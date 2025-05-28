В крупном торговом центре Перми обнаружили подозрительную рекламу

В крупном торгово-развлекательном центре Перми УФАС обнаружило рекламу, нарушающую требования законодательства. В отношении компании ООО «Ла терра», разместившей ее, возбуждено антимонопольное дело. Заседание по рассмотрению дела назначено на 16 июня.
«В ходе инспекции специалисты выявили рекламную стойку, на которой размещалась информация с призывом посетить зрелищное мероприятие. Однако в рекламных материалах отсутствовала обязательная информация о возрастной категории зрителей, что является нарушением требований закона о рекламе», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети «ВКонтакте».
В случае признания ООО «Ла терра» виновным, компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Т Банк» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Основанием для начала разбирательства стала жалоба жителя Перми на спам от организации, без его согласия на рассылку.
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