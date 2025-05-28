Песков ответил, когда надо ждать новых переговоров с Украиной

Москва по-прежнему рассматривает возможность переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они могут состояться только после согласования меморандумов между делегациями обеих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких изменений в той позиции о потенциальной возможности встречи. Но такая встреча должна стать итогом переговоров двух делегаций. Скоро станут известны проекты меморандумов, и речь зайдет о следующем раунде переговоров», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров может состояться в Ватикане в середине июня с участием делегации США. Однако, как отметили в Кремле, у делегаций России и Украины пока нет договоренностей о проведении второго раунда переговоров.
В скором времени ожидается официальное заявление о проведении очередного раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной, отметил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе тринадцатой встречи высокопоставленных представителей по вопросам безопасности. Он подчеркнул, что Москва открыта к конструктивному диалогу.
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