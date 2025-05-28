Свердловские власти взялись за скандал с раздеванием девятиклассников перед ОГЭ

Минобразование нашло нарушение правил досмотра перед ОГЭ в школе №1 Полевского
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе №1 при досмотре экзаменуемых были нарушены правила
В школе №1 при досмотре экзаменуемых были нарушены правила Фото:

Скандал в Полевском (Свердловская область) с якобы раздеванием перед ОГЭ произошел в 1-й школе, а не 16-й, о которой ранее шла речь. Там выявили нарушения требований порядка проведения госэкзамена, сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобразования.

26 мая перед ОГЭ в школе №1 у двух учеников сработал ручной металлоискатель. «Сотрудница ГЭК самостоятельно приняла решение выяснить наличие у учащихся предмета, на который бы могло среагировать устройство. Для этого каждый участник по отдельности был сопровожден в соседнюю аудиторию для предъявления этого предмета. Требований досмотра не предъявлялось. Инициатива сотрудника отвести воспитанников в отдельную аудиторию является нарушением требований порядка проведения госэкзамена», — говорится в сообщении. Сейчас проводится служебная проверка, которая находится на контроле министерства.

Утром 28 мая информация об этом появилась в telegram-канале Ural Mash. Школьники якобы обвинили охранников и учителей в детальном досмотре перед ОГЭ. Девятикласснице якобы пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны. Изначально речь шла о школе №16, однако в минобразования агентству подтвердили, что таких ситуаций там не происходило, об этом говорила и директор учреждения. URA.RU обратилось за комментарием в школу №1, однако по телефону ответили, что директора нет на месте.

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Скандал в Полевском (Свердловская область) с якобы раздеванием перед ОГЭ произошел в 1-й школе, а не 16-й, о которой ранее шла речь. Там выявили нарушения требований порядка проведения госэкзамена, сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобразования. 26 мая перед ОГЭ в школе №1 у двух учеников сработал ручной металлоискатель. «Сотрудница ГЭК самостоятельно приняла решение выяснить наличие у учащихся предмета, на который бы могло среагировать устройство. Для этого каждый участник по отдельности был сопровожден в соседнюю аудиторию для предъявления этого предмета. Требований досмотра не предъявлялось. Инициатива сотрудника отвести воспитанников в отдельную аудиторию является нарушением требований порядка проведения госэкзамена», — говорится в сообщении. Сейчас проводится служебная проверка, которая находится на контроле министерства. Утром 28 мая информация об этом появилась в telegram-канале Ural Mash. Школьники якобы обвинили охранников и учителей в детальном досмотре перед ОГЭ. Девятикласснице якобы пришлось показывать нижнее белье, а другому ученику — снимать штаны. Изначально речь шла о школе №16, однако в минобразования агентству подтвердили, что таких ситуаций там не происходило, об этом говорила и директор учреждения. URA.RU обратилось за комментарием в школу №1, однако по телефону ответили, что директора нет на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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