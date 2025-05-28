«Был душой компании»: знакомые подозреваемого в убийстве школьников в Байкальске рассказали о нем

Подозреваемый в убийстве школьников в Байкальске был добрым и отзывчивым
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Подросток, подозреваемый в убийстве в Байкальске, был отзывчивым и трудолюбивым парнем
Подросток, подозреваемый в убийстве в Байкальске, был отзывчивым и трудолюбивым парнем Фото:
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Вечеринка подростков в Байкальске закончилась гибелью пятерых человек

Подросток, подозреваемый в жестоком убийстве четырех школьников в Байкальске Иркутской области, был добрым, спокойным и неконфликтным человеком. Об этом URA.RU рассказали его знакомые.

«Он был душой компании, не конфликтовал, после школы сразу начал работать», — рассказал собеседник агентства. По его словам, подросток всегда был в хорошем настроении и общителен. 

О молодом человеке также рассказала другая жительница поселка. По ее словам, она знала его как отзывчивого и трудолюбивого юношу. «Я его вообще не видела в гневе. Всегда помогал, на даче все делал. Не представляю, сколько надо было выпить, чтобы такое натворить», — призналась она. Знакомая также добавила, что впервые слышит о его связи с компанией, с которой он был на вечеринке, так как мальчик обычно общался со сверстниками.

Ранее в одном из частных домов, расположенных на территории садового некоммерческого товарищества «Горный Байкал», примерно в 200 километрах от Иркутска, собралась группа молодых людей. В определенный момент один из участников встречи напал на остальных, применив нож. В результате происшествия на месте скончались четверо подростков, еще четверо с различными ранениями были доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, после нападения подозреваемый поджег дом. Впоследствии он погиб в возникшем пожаре.

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Подросток, подозреваемый в жестоком убийстве четырех школьников в Байкальске Иркутской области, был добрым, спокойным и неконфликтным человеком. Об этом URA.RU рассказали его знакомые. «Он был душой компании, не конфликтовал, после школы сразу начал работать», — рассказал собеседник агентства. По его словам, подросток всегда был в хорошем настроении и общителен.  О молодом человеке также рассказала другая жительница поселка. По ее словам, она знала его как отзывчивого и трудолюбивого юношу. «Я его вообще не видела в гневе. Всегда помогал, на даче все делал. Не представляю, сколько надо было выпить, чтобы такое натворить», — призналась она. Знакомая также добавила, что впервые слышит о его связи с компанией, с которой он был на вечеринке, так как мальчик обычно общался со сверстниками. Ранее в одном из частных домов, расположенных на территории садового некоммерческого товарищества «Горный Байкал», примерно в 200 километрах от Иркутска, собралась группа молодых людей. В определенный момент один из участников встречи напал на остальных, применив нож. В результате происшествия на месте скончались четверо подростков, еще четверо с различными ранениями были доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, после нападения подозреваемый поджег дом. Впоследствии он погиб в возникшем пожаре.
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