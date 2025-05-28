В Ленобласти сократили время продажи алкоголя

С 1 сентября 2025 года в Ленинградской области вступит в силу новый закон, сокращающий время розничной продажи алкоголя. Теперь спиртное в магазинах и объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, нельзя будет купить с 23:00 до 11:00 — вместо нынешних 9:00.
«Проектом закона предлагается увеличить установленные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции», — сообщает пресс служба парламента. Как уточнили в парламенте, закон касается всех точек, кроме ресторанов. Также ограничение действует в том числе на прилегающих к домам территориях, по аналогии с мерами, принятыми в Санкт-Петербурге.
Законопроект был принят депутатами сразу в трех чтениях. Его авторы отметили, что разница в правилах между регионами снижает эффективность подобных запретов: в частности, жители приграничных территорий могли беспрепятственно приобретать алкоголь в соседних областях, где ограничения менее строгие.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 28 мая одобрили в третьем чтении законопроект, регулирующий деятельность так называемых наливаек. Документ передан на подпись губернатору Александру Беглову. Основная задача инициативы заключается в защите прав граждан и пресечении деятельности недобросовестных предпринимателей, пытающихся обойти действующие в городе нормы реализации алкогольной продукции, передает «КП-Петербург».
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