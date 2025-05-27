27 мая 2025

В ЯНАО построят самый современный Музей газа в мире

В Новом Уренгое начнут строить самый современный Музей газа в мире
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое создадут музей газа
В Новом Уренгое создадут музей газа Фото:
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Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

В Новом Уренгое(ЯНАО) этим летом стартует строительство самого современного Музея газа в мире. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«В Новом Уренгое — газовой столице нашей страны — должен появиться Музей газа. Это город, рожденный месторождениями, взращенный трудом геологов и буровиков, ставший символом триумфа человека над стихией. Наш музей станет не просто хранилищем памяти, а живым свидетельством того, как воля, знания и преданность делу превращают северную пустыню в источник жизни и процветания для всей России», — заявил Дмитрий Артюхов.

Концепция музея разрабатывалась три года при участии инженеров, художников и других специалистов. Подрядчиком по созданию экспозиции стала компания Ascreen. По словам генерального директора Ascreen Алексея Сергеева, ключевая задача экспозиции — создать эффект полного погружения посредством интерактивных инсталляций и иммерсивных сценариев, чтобы гости музея могли лично соприкоснуться с историей отрасли и оценить ее масштабы. Сейчас ведется разработка контента, изготовление декораций и графики. Открытие музея запланировано в арт-центре «ГАЗ» и приурочено к 50-летию Нового Уренгоя в 2025 году.

Ранее строительство арт-центра «ГАЗ», где разместится Музей газа, неоднократно дорожало: только в мае 2025 года стоимость увеличили с 19,8 до 27,5 млрд рублей, а до этого, в феврале, проект уже корректировали. Подрядчиком выступает ООО «Велесстрой», а объект возводится к 50-летию Нового Уренгоя, хотя по контракту завершение работ предусмотрено до октября 2026 года.

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В Новом Уренгое(ЯНАО) этим летом стартует строительство самого современного Музея газа в мире. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «В Новом Уренгое — газовой столице нашей страны — должен появиться Музей газа. Это город, рожденный месторождениями, взращенный трудом геологов и буровиков, ставший символом триумфа человека над стихией. Наш музей станет не просто хранилищем памяти, а живым свидетельством того, как воля, знания и преданность делу превращают северную пустыню в источник жизни и процветания для всей России», — заявил Дмитрий Артюхов. Концепция музея разрабатывалась три года при участии инженеров, художников и других специалистов. Подрядчиком по созданию экспозиции стала компания Ascreen. По словам генерального директора Ascreen Алексея Сергеева, ключевая задача экспозиции — создать эффект полного погружения посредством интерактивных инсталляций и иммерсивных сценариев, чтобы гости музея могли лично соприкоснуться с историей отрасли и оценить ее масштабы. Сейчас ведется разработка контента, изготовление декораций и графики. Открытие музея запланировано в арт-центре «ГАЗ» и приурочено к 50-летию Нового Уренгоя в 2025 году. Ранее строительство арт-центра «ГАЗ», где разместится Музей газа, неоднократно дорожало: только в мае 2025 года стоимость увеличили с 19,8 до 27,5 млрд рублей, а до этого, в феврале, проект уже корректировали. Подрядчиком выступает ООО «Велесстрой», а объект возводится к 50-летию Нового Уренгоя, хотя по контракту завершение работ предусмотрено до октября 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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