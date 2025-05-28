В Тюмени изымают дома и участки ради КРТ

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КРТ проведут в двух районах
КРТ проведут в двух районах Фото:

В Тюмени на улицах 70 лет Октября и Горпищекомбинатовской изымают участки и помещения в домах для проведения комплексного развития территорий. Такая информация представлена на сайте городской администрации.

«Распоряжением администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по улице 70 лет Октября, 2а», — указано на сайте. Под изъятие попал участок по адресу Горпищекомбинатовская, 12б.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также забирают два земельных участка ради продления улицы Мельникайте. Дорогу проложат от Федюнинского до Червишевского тракта.

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В Тюмени на улицах 70 лет Октября и Горпищекомбинатовской изымают участки и помещения в домах для проведения комплексного развития территорий. Такая информация представлена на сайте городской администрации. «Распоряжением администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по улице 70 лет Октября, 2а», — указано на сайте. Под изъятие попал участок по адресу Горпищекомбинатовская, 12б. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также забирают два земельных участка ради продления улицы Мельникайте. Дорогу проложат от Федюнинского до Червишевского тракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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