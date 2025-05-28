В Тюмени изымают дома и участки ради КРТ

В Тюмени на улицах 70 лет Октября и Горпищекомбинатовской изымают участки и помещения в домах для проведения комплексного развития территорий. Такая информация представлена на сайте городской администрации.
«Распоряжением администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по улице 70 лет Октября, 2а», — указано на сайте. Под изъятие попал участок по адресу Горпищекомбинатовская, 12б.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также забирают два земельных участка ради продления улицы Мельникайте. Дорогу проложат от Федюнинского до Червишевского тракта.
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