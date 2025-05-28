Семеро ветеранов СВО имеют шансы стать депутатами муниципальных дум в ЯНАО в 2025 году, еще один — получит мандат в заксобрании. Как сообщили URA.RU источники в политических кругах, итоги ЭПГ-4 (праймериз в муниципальные думы) будут известны в конце недели.
"Восемь ветеранов СВО станут депутатами на Ямале этой осенью. Места в муниципальных думах получат не менее семи бойцов спецоперации", — рассказали собеседники.
Участники СВО будут представлять «Единую Россию» в думах Нового Уренгоя, Муравленко, Надыма и Надымского, Пуровского, Тазовского и Приуральского районов. Еще один мандат депутата заксобрания, как ранее сообщало URA.RU, в итоге получит Игорь Пронин.
По информации источников, кроме уже прошедших ЭПГ-1 Максима Горшковского (возглавил список по своему многомандатному округу в думу Нового Уренгоя) и Игоря Пронина (идет вторым в списке по своей тергруппе после сенатора Владимира Пушкарева, выполняющего роль «локомотива») муниципальными депутатами имеют все шансы стать Денис Антонов (дума Муравленко), Игорь Третьяк (дума Надыма и Надымского района), Александр Тунгусов (дума Приуральского района) и Артур Лырмин (дума Тазовского района). В думу Пуровского района планируется провести сразу двоих ветеранов СВО (Сергей Рулев и Андрей Выставкин).
В региональном отделении ЕР ЯНАО подтвердили: по результатам ЭПГ-1 в заксобрание по тергруппе №8 лидирует Владимир Пушкарев, в многомандатном округе №1 в Новом Уренгое — Максим Горшковский. «Итоги ЭПГ-4 пока не подведены», — пояснили представители партии.
Ранее URA.RU рассказывало об итогах праймериз ЕР в заксобрание и в думу Нового Уренгоя. В этом году избирательную кампанию губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов впервые проведет в статусе главы регионального отделения.
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