С начала 2025 года контракт с Министерством обороны России подписали почти 175 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих», — заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Фрагмент встречи был опубликован на его странице ВКонтакте. Он также подчеркнул, что за это время в добровольческие отряды были приняты 14 тысяч человек.
Медведев также напомнил, что в середине мая президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень патриотизма среди граждан. По его словам, ежемесячно добровольно заключают контракты с Министерством обороны от 50 до 60 тысяч россиян. В ходе совещания зампред Совбеза обратил внимание, что в рядах Вооруженных сил сохраняется стабильный приток новых контрактников, тогда как в иностранных армиях наблюдается обратная тенденция. Он добавил, что ситуация у Украины по этому вопросу выглядит принципиально иначе, чем у России. По его словам, стране сейчас необходимо закрепить положительные тенденции в вопросах комплектования армии и продолжить работу по набору личного состава по контракту.
В январе Медведев сообщил, что в прошлом году около 450 тысяч человек заключили контракты с ВС России. Он отметил, что планы были по набору контрактников на службу были успешно выполнены, передает «Царьград».
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