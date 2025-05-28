Картаполов: Россия готова наносить удары по Берлину, если это понадобится

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Картаполов заявил, что ВСУ не смогут использовать ракеты Taurus самостоятельно
Картаполов заявил, что ВСУ не смогут использовать ракеты Taurus самостоятельно Фото:

Россия готова сбивать ракеты типа Taurus, Storm Shadow и ATACMS и наносить ответные удары по местам их запуска, а также по местам, откуда эти ракеты доставляются. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Картаполов в ходе пресс-конференции в Москве.

«Мы готовы ко всему, и сбивать Таурус, мы готовы и носить поражение по местам, откуда они запускаются, по тем, кто их запускает. А если понадобится, то и по тем местам, откуда их привезли, для всего высокоточного оружия, которое есть», — сказал Картаполов. Цитату приводит Shot. 

Он также подчеркнул, что за процессом запуска и управления этими ракетами стоят иностранные специалисты, а не украинские военные, которые, по его словам, не обладают необходимыми навыками для работы с такой техникой. Депутат указал на то, что данные для управления ракетами поступают из космических разведывательных систем западных государств, что дополнительно подчеркивает их роль в вооруженном конфликте.

Ранее ведущие страны Европы — Великобритания, Франция и Германия — отменили запрет на использование Украиной дальнобойного вооружения, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и, возможно, Taurus, для ударов по территории РФ. На этом фоне Россия обратилась в Совет Безопасности ООН, выразив обеспокоенность действиями Запада и возможной эскалацией конфликта.

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Россия готова сбивать ракеты типа Taurus, Storm Shadow и ATACMS и наносить ответные удары по местам их запуска, а также по местам, откуда эти ракеты доставляются. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Картаполов в ходе пресс-конференции в Москве. «Мы готовы ко всему, и сбивать Таурус, мы готовы и носить поражение по местам, откуда они запускаются, по тем, кто их запускает. А если понадобится, то и по тем местам, откуда их привезли, для всего высокоточного оружия, которое есть», — сказал Картаполов. Цитату приводит Shot.  Он также подчеркнул, что за процессом запуска и управления этими ракетами стоят иностранные специалисты, а не украинские военные, которые, по его словам, не обладают необходимыми навыками для работы с такой техникой. Депутат указал на то, что данные для управления ракетами поступают из космических разведывательных систем западных государств, что дополнительно подчеркивает их роль в вооруженном конфликте. Ранее ведущие страны Европы — Великобритания, Франция и Германия — отменили запрет на использование Украиной дальнобойного вооружения, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и, возможно, Taurus, для ударов по территории РФ. На этом фоне Россия обратилась в Совет Безопасности ООН, выразив обеспокоенность действиями Запада и возможной эскалацией конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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