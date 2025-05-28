Флаги, песни и медали: как в России отметили День пограничника. Фоторепортаж

Во многих городах России 28 мая прошли празднования Дня пограничника
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В Москве отметили День пограничника 28 мая
В Москве отметили День пограничника 28 мая Фото:

В России 28 мая отмечают День пограничника — праздник тех, кто охраняет границы нашей страны. В связи с этим во многих городах страны прошли масштабные мероприятия. В Москве у памятника «Пограничникам Отечества» прошла акция «Боевой расчет» в честь Дня пограничника.

Среди участников были действующие военнослужащие и ветераны из России и других стран Содружества. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны и тех, кто погиб при исполнении долга в мирное время. Также праздничные мероприятия прошли в Парке Горького.

В Кургане состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 107-й годовщине со дня основания пограничных войск. С поздравлениями к сотрудникам и ветеранам пограничной службы обратились представители региональной власти, а также руководители различных силовых структур. Основные события прошли у Вечного огня, рядом с мемориалом, посвященным пограничникам всех поколений. Участие в церемонии приняли ветераны пограничных войск, кадеты образовательных учреждений и курсанты пограничного института ФСБ России. 

В Чите пограничники отметили профессиональный праздник, они провели торжественный митинг, посвященный 107 годовщине Пограничной Службы России. В рамках мероприятия делегация из Монголии вручила ордена «За воинскую доблесть» Службам в селах Мангут и Даурия, а также ряд наград забайкальским ветеранам-пограничникам.

В Новосибирске мероприятия, посвященные празднику, прошли Центральном парке. На празднике собрались пограничники запаса, действующие сотрудники, ветераны и участники СВО, а также будущие пограничники — кадеты 5–7-х кадетских классов. В парке выступил военный оркестр, который исполнил не только военную музыку, но песни из репертуара групп «Ласковый май», Король и шут» и «Алиса».

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В России 28 мая отмечают День пограничника — праздник тех, кто охраняет границы нашей страны. В связи с этим во многих городах страны прошли масштабные мероприятия. В Москве у памятника «Пограничникам Отечества» прошла акция «Боевой расчет» в честь Дня пограничника. Среди участников были действующие военнослужащие и ветераны из России и других стран Содружества. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны и тех, кто погиб при исполнении долга в мирное время. Также праздничные мероприятия прошли в Парке Горького. В Кургане состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 107-й годовщине со дня основания пограничных войск. С поздравлениями к сотрудникам и ветеранам пограничной службы обратились представители региональной власти, а также руководители различных силовых структур. Основные события прошли у Вечного огня, рядом с мемориалом, посвященным пограничникам всех поколений. Участие в церемонии приняли ветераны пограничных войск, кадеты образовательных учреждений и курсанты пограничного института ФСБ России.  В Чите пограничники отметили профессиональный праздник, они провели торжественный митинг, посвященный 107 годовщине Пограничной Службы России. В рамках мероприятия делегация из Монголии вручила ордена «За воинскую доблесть» Службам в селах Мангут и Даурия, а также ряд наград забайкальским ветеранам-пограничникам. В Новосибирске мероприятия, посвященные празднику, прошли Центральном парке. На празднике собрались пограничники запаса, действующие сотрудники, ветераны и участники СВО, а также будущие пограничники — кадеты 5–7-х кадетских классов. В парке выступил военный оркестр, который исполнил не только военную музыку, но песни из репертуара групп «Ласковый май», Король и шут» и «Алиса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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