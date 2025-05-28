В мэрии Урая (ХМАО) потоп в кабинете заместителя главы по ЖКХ Владимира Гробовца залил три этажа. Видео поделился источник в политическом истеблишменте.
«Это 309 кабинет прорвало? С третьего этажа вода лилась? <...> У зама по ЖКХ прорвало? То есть, он отвечает за ЖКХ, и у него прорвало?» — поинтересовался автор видео у охранника мэрии. Тот ответил, что этот кабинет принадлежит [заместителю главы Урая по ЖКХ] Гробовцу.
Автор видео прибыл в администрацию, когда последствия коммунального ЧП ликвидировали, и о потопе напоминал только разобранный потолок. По версии охранника, прорыв произошел из-за старых труб.
Сам Гробовец в беседе с URA.RU отказался комментировать инцидент. «У меня в кабинете все хорошо», — заявил он. Однако куратор городского внутриполитического блока, и.о. замглавы Урая Роман Хусаинов подтвердил информацию. Он уточнил, что потоп произошел ночью, и посетители здания утром обнаружили лужи в коридорах. В администрации недавно отключили отопление. Предположительно, трубы не выдержали перепада давления.
Незадолго до потопа в мэрии Урая произошло другая коммунальная авария. Из-за грозы здание было обесточено в разгар заседания городской думы, и депутатам пришлось перебираться в другой кабинет, подсвечивая себе дорогу телефонами.
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