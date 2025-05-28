Лавров назвал дату российско-украинских переговоров

Названа дата российско-украинских переговоров
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров
«Российская делегация подготовила меморандум и готова дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — уточнил глава МИД РФ. Сообщение Лаврова публикует пресс-служба внешнеполитического ведомства
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