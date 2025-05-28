Лавров назвал дату российско-украинских переговоров

Лавров: переговоры между Украиной и РФ пройдут 2 июня
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Названа дата российско-украинских переговоров
Названа дата российско-украинских переговоров Фото:

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Российская делегация подготовила меморандум и готова дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — уточнил глава МИД РФ. Сообщение Лаврова публикует пресс-служба внешнеполитического ведомства

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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров «Российская делегация подготовила меморандум и готова дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — уточнил глава МИД РФ. Сообщение Лаврова публикует пресс-служба внешнеполитического ведомства
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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