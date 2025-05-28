Медведев назвал Германию врагом России, комментируя поставки Taurus

Германия уже является стороной украинского конфликта и врагом России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте», — подчеркнул Медведев. Цитату приводит РИА Новости.
Касаясь возможности ответных действий со стороны России, Медведев указал, что любое решение об ответных мерах будет находиться в компетенции Верховного Главнокомандующего. «При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях», — заявил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно заявляла, что Москва будет рассматривать любые удары по российским объектам с использованием немецких ракет как прямое участие Германии в конфликте на стороне Украины. Канцлер Фридрих Мерц и другие немецкие чиновники публично отрицали планы поставок ракет Taurus Киеву, однако российская сторона выражала сомнения в достоверности этих заявлений и обвиняла Берлин в попытках скрыть реальный объем военной поддержки Украины.
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