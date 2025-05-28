28 мая 2025

РЕН ТВ: дети массово отравились на теплоходе «Михаил Булгаков»

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11 детей отравились на круизном теплоходе «Михаил Булгаков»
11 детей отравились на круизном теплоходе «Михаил Булгаков» Фото:

На круизном теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, произошло массовое отравление детей. На борту судна, где находится 400 пассажиров, 11 несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия.

«Несовершеннолетние обратились за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию», — сообщает источник РЕН.ТВ В ближайшее время теплоход причалит к порту в Угличе, где пострадавших осмотрят специалисты. Для этого подготовлены три бригады скорой помощи, которые проведут осмотр и возьмут анализы. Всего на борту судна находится 400 пассажиров.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков».

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На круизном теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, произошло массовое отравление детей. На борту судна, где находится 400 пассажиров, 11 несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия. «Несовершеннолетние обратились за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию», — сообщает источник РЕН.ТВ В ближайшее время теплоход причалит к порту в Угличе, где пострадавших осмотрят специалисты. Для этого подготовлены три бригады скорой помощи, которые проведут осмотр и возьмут анализы. Всего на борту судна находится 400 пассажиров. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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