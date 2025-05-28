28 мая 2025

Соловьев: Умеров объяснил угрозы семье Мединского неподконтрольными «нациками»

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Соловьев рассказал подробности об угрозах Мединскому
Соловьев рассказал подробности об угрозах Мединскому Фото:

Помощник президента России Владимир Мединский обратился к министру обороны Украины Рустему Умерову с вопросом о поступающих угрозах в адрес членов своей семьи, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, представитель Киева признал, что угрозы исходят от радикалов, а украинская сторона не контролирует действия этих групп.

«Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда [Мединский] впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: „Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем“. Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?» — заявил Соловьев в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляцию вел телеканал «Россия».

Телеведущий ранее сообщил, что угрозы касаются не только самого Мединского, но и его детей. Соловьев напомнил, что в международной практике ответственность за безопасность переговорщиков несет принимающая сторона. Он отметил, что история знает случаи давления на участников переговоров через угрозы и попытки запугивания.

Семья Мединского подверглась угрозам со стороны украинских националистов. Данную информацию ранее озвучил Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России.

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Помощник президента России Владимир Мединский обратился к министру обороны Украины Рустему Умерову с вопросом о поступающих угрозах в адрес членов своей семьи, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, представитель Киева признал, что угрозы исходят от радикалов, а украинская сторона не контролирует действия этих групп. «Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда [Мединский] впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: „Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем“. Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?» — заявил Соловьев в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляцию вел телеканал «Россия». Телеведущий ранее сообщил, что угрозы касаются не только самого Мединского, но и его детей. Соловьев напомнил, что в международной практике ответственность за безопасность переговорщиков несет принимающая сторона. Он отметил, что история знает случаи давления на участников переговоров через угрозы и попытки запугивания. Семья Мединского подверглась угрозам со стороны украинских националистов. Данную информацию ранее озвучил Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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