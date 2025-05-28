Путин связал случай с допингом Валиевой с нетрадиционной медициной

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность участием специалистов нетрадиционной медицины в подготовке спортсменов, что, по его мнению, приводит к неясным случаям употребления допинга, как это было с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом глава государства заявил 28 мая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
«Отдельные федерации привлекают к работе со своими спортсменами специалистов, мягко говоря, спорных направлений в области медицины. И даже, так скажем, нетрадиционной медицины... Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов», — отметил президент, чьи слова передал официальный сайт Кремля.
Путин подчеркнул, что подобные практики приводят к ситуациям, которые впоследствии сложно объяснить как спортсменам, так и болельщикам. Он напомнил, что в прошлом с подобными случаями столкнулись теннисистка Мария Шарапова. Она утверждала, что получила запрещенный препарат от врача и не знала о его статусе, аналогичная ситуация возникла у Валиевой. Президент связал эти инциденты с привлечением к работе специалистов «шаманских» направлений.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 7 февраля опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой из России. Она была дисквалифицирована на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Подробнее о деле — в материале URA.RU.
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