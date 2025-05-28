28 мая 2025

Путин связал случай с допингом Валиевой с нетрадиционной медициной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что ФМБА - головная организация и должна все контролировать
Путин заявил, что ФМБА - головная организация и должна все контролировать Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность участием специалистов нетрадиционной медицины в подготовке спортсменов, что, по его мнению, приводит к неясным случаям употребления допинга, как это было с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом глава государства заявил 28 мая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Отдельные федерации привлекают к работе со своими спортсменами специалистов, мягко говоря, спорных направлений в области медицины. И даже, так скажем, нетрадиционной медицины... Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов», — отметил президент, чьи слова передал официальный сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что подобные практики приводят к ситуациям, которые впоследствии сложно объяснить как спортсменам, так и болельщикам. Он напомнил, что в прошлом с подобными случаями столкнулись теннисистка Мария Шарапова. Она утверждала, что получила запрещенный препарат от врача и не знала о его статусе, аналогичная ситуация возникла у Валиевой. Президент связал эти инциденты с привлечением к работе специалистов «шаманских» направлений.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 7 февраля опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой из России. Она была дисквалифицирована на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Подробнее о деле — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность участием специалистов нетрадиционной медицины в подготовке спортсменов, что, по его мнению, приводит к неясным случаям употребления допинга, как это было с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом глава государства заявил 28 мая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. «Отдельные федерации привлекают к работе со своими спортсменами специалистов, мягко говоря, спорных направлений в области медицины. И даже, так скажем, нетрадиционной медицины... Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов», — отметил президент, чьи слова передал официальный сайт Кремля. Путин подчеркнул, что подобные практики приводят к ситуациям, которые впоследствии сложно объяснить как спортсменам, так и болельщикам. Он напомнил, что в прошлом с подобными случаями столкнулись теннисистка Мария Шарапова. Она утверждала, что получила запрещенный препарат от врача и не знала о его статусе, аналогичная ситуация возникла у Валиевой. Президент связал эти инциденты с привлечением к работе специалистов «шаманских» направлений. Спортивный арбитражный суд (CAS) 7 февраля опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой из России. Она была дисквалифицирована на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Подробнее о деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...