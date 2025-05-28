Der Spiegel: Зеленский досрочно уехал из ФРГ из-за наступления ВС РФ в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был в спешке уехать из Германии, поскольку узнал о грядущем наступлении армии России в Сумах. Украинский лидер пропустит церемонию вручения премии Карла Великого Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Об этом сообщают источники.
«Зеленский не будет присутствовать на церемонии вручения премии Карла Великого. Он возвращается из Берлина обратно в Киев из-за надвигающегося российского наступления в Сумах», — передает Spiegel со ссылкой на свои источники.
Ранее в 2023 году сам Зеленский в немецком Ахене также получил премию имени Карла Великого. По словам бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, украинский лидер заслужил награду от Европы, передает RT.
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