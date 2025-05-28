28 мая 2025

Der Spiegel: Зеленский досрочно уехал из ФРГ из-за наступления ВС РФ в Сумах

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Зеленский покинул Германию
Зеленский покинул Германию Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был в спешке уехать из Германии, поскольку узнал о грядущем наступлении армии России в Сумах. Украинский лидер пропустит церемонию вручения премии Карла Великого Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Об этом сообщают источники.

«Зеленский не будет присутствовать на церемонии вручения премии Карла Великого. Он возвращается из Берлина обратно в Киев из-за надвигающегося российского наступления в Сумах», — передает Spiegel со ссылкой на свои источники.

Ранее в 2023 году сам Зеленский в немецком Ахене также получил премию имени Карла Великого. По словам бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, украинский лидер заслужил награду от Европы, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был в спешке уехать из Германии, поскольку узнал о грядущем наступлении армии России в Сумах. Украинский лидер пропустит церемонию вручения премии Карла Великого Урсуле фон дер Ляйен в Аахене. Об этом сообщают источники. «Зеленский не будет присутствовать на церемонии вручения премии Карла Великого. Он возвращается из Берлина обратно в Киев из-за надвигающегося российского наступления в Сумах», — передает Spiegel со ссылкой на свои источники. Ранее в 2023 году сам Зеленский в немецком Ахене также получил премию имени Карла Великого. По словам бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, украинский лидер заслужил награду от Европы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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