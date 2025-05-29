Собянин: БПЛА атаковали Москву, сработала ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники, летевшие на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников на Московский регион», — сообщил глава города в своем telegram-канале. По словам градоначальника, серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, пояснил Собянин.
Ранее очевидцы сообщали, что взрывы прогремели в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Жители заметили пролет украинских беспилотников, отмечает telegram-канал Mash.
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