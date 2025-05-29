Собянин: БПЛА атаковали Москву, сработала ПВО

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Собянин рассказал об атаке беспилотников
Собянин рассказал об атаке беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники, летевшие на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников на Московский регион», — сообщил глава города в своем telegram-канале. По словам градоначальника, серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, пояснил Собянин.

Ранее очевидцы сообщали, что взрывы прогремели в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Жители заметили пролет украинских беспилотников, отмечает telegram-канал Mash.

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники, летевшие на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников на Московский регион», — сообщил глава города в своем telegram-канале. По словам градоначальника, серьезных повреждений и пострадавших после атаки БПЛА нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, пояснил Собянин. Ранее очевидцы сообщали, что взрывы прогремели в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Жители заметили пролет украинских беспилотников, отмечает telegram-канал Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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