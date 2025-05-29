Mash: жители Одинцово сообщили о звуках взрывов

В ночном небе над Московской областью раздались мощные хлопки, напугавшие местных жителей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Как сообщают очевидцы, около 1:40 утра взрывы прогремели в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Жители заметили пролет украинских беспилотников», — отмечает telegram-канал Mash.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, причиной происшествия стали украинские беспилотники. Системы ПВО сработали оперативно — три вражеских дрона, летевших в сторону столицы, были уничтожены.
Напряженная обстановка сохраняется — украинские БПЛА регулярно пытаются атаковать Москву и Подмосковье. Местным жителям советуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ранее во Внуково ограничили прилеты и вылеты гражданских судов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.