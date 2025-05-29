Mash: жители Одинцово сообщили о звуках взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители столицы увидели пролетающие дроны
Жители столицы увидели пролетающие дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночном небе над Московской областью раздались мощные хлопки, напугавшие местных жителей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 

«Как сообщают очевидцы, около 1:40 утра взрывы прогремели в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Жители заметили пролет украинских беспилотников», — отмечает telegram-канал Mash.  

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, причиной происшествия стали украинские беспилотники. Системы ПВО сработали оперативно — три вражеских дрона, летевших в сторону столицы, были уничтожены.

Напряженная обстановка сохраняется — украинские БПЛА регулярно пытаются атаковать Москву и Подмосковье. Местным жителям советуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ранее во Внуково ограничили прилеты и вылеты гражданских судов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночном небе над Московской областью раздались мощные хлопки, напугавшие местных жителей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.  «Как сообщают очевидцы, около 1:40 утра взрывы прогремели в Одинцово, Апрелевке и Звенигороде. Жители заметили пролет украинских беспилотников», — отмечает telegram-канал Mash.   По данным мэра Москвы Сергея Собянина, причиной происшествия стали украинские беспилотники. Системы ПВО сработали оперативно — три вражеских дрона, летевших в сторону столицы, были уничтожены. Напряженная обстановка сохраняется — украинские БПЛА регулярно пытаются атаковать Москву и Подмосковье. Местным жителям советуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ранее во Внуково ограничили прилеты и вылеты гражданских судов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...