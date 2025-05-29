В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Сенатор Епифанова: размер фиксированной пенсии в этом году составит 8907,7 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсии в России ранее проиндексировали
Пенсии в России ранее проиндексировали Фото:

Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составит 8907,7 рубля. Об этом 29 мая сообщила сенатор Ольга Епифанова.

«Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля», — уточнила парламентарий, передает РИА Новости.

Также Епифанова отметила, что в следующем году стоимость одного пенсионного балла будет равна 145,69 рубля. Итоговый размер пенсии определяется с учетом трудового стажа гражданина, количества накопленных пенсионных коэффициентов (баллов), их стоимости и размера фиксированной выплаты.

С 1 августа в России предусмотрено очередное повышение размеров пенсионных выплат. В первую очередь индексация будет проведена для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Помимо этого, с начала лета увеличенные выплаты начнут получать граждане, достигшие 80-летнего возраста. Повышение также затронет инвалидов первой группы.

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Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составит 8907,7 рубля. Об этом 29 мая сообщила сенатор Ольга Епифанова. «Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля», — уточнила парламентарий, передает РИА Новости. Также Епифанова отметила, что в следующем году стоимость одного пенсионного балла будет равна 145,69 рубля. Итоговый размер пенсии определяется с учетом трудового стажа гражданина, количества накопленных пенсионных коэффициентов (баллов), их стоимости и размера фиксированной выплаты. С 1 августа в России предусмотрено очередное повышение размеров пенсионных выплат. В первую очередь индексация будет проведена для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Помимо этого, с начала лета увеличенные выплаты начнут получать граждане, достигшие 80-летнего возраста. Повышение также затронет инвалидов первой группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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