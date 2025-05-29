В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составит 8907,7 рубля. Об этом 29 мая сообщила сенатор Ольга Епифанова.
«Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля», — уточнила парламентарий, передает РИА Новости.
Также Епифанова отметила, что в следующем году стоимость одного пенсионного балла будет равна 145,69 рубля. Итоговый размер пенсии определяется с учетом трудового стажа гражданина, количества накопленных пенсионных коэффициентов (баллов), их стоимости и размера фиксированной выплаты.
С 1 августа в России предусмотрено очередное повышение размеров пенсионных выплат. В первую очередь индексация будет проведена для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Помимо этого, с начала лета увеличенные выплаты начнут получать граждане, достигшие 80-летнего возраста. Повышение также затронет инвалидов первой группы.
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