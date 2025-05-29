«Коммерсант»: Unicredit Group могут купить интересанты из России, а не из ОАЭ

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Разговоры про арабских покупателей могут быть прикрытием
Разговоры про арабских покупателей могут быть прикрытием Фото:

Подразделения финансовой группы Unicredit могу приобрести интересанты из РФ, а не из Объединенных арабских эмиратов. Об этом сообщили источники.

«Потенциальные покупатели готовы приобрести Unicredit Group с 60-процентным дисконтом, как того требует законодательство. За сделкой стоят российские интересанты из структуры „Альфа-групп“, — передает „Коммерсант“ со ссылкой на источники.

Ранее три инвестора из ОАЭ выразили желание купить российские подразделения финансовой группы UniCredit. Они готовы это сделать с дисконтом. Uniсredit активно работает над сокращением своего присутствия в России под давлением итальянского правительства, которое требует уйти из страны в контексте сделки по покупке Banco BPM. Российское подразделение группы, на первый квартал 2025 года занимает 19-е место по величине активов по версии «Интерфакс-100», при этом его чистая прибыль за 2024 год снизилась на 30%.

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Подразделения финансовой группы Unicredit могу приобрести интересанты из РФ, а не из Объединенных арабских эмиратов. Об этом сообщили источники. «Потенциальные покупатели готовы приобрести Unicredit Group с 60-процентным дисконтом, как того требует законодательство. За сделкой стоят российские интересанты из структуры „Альфа-групп“, — передает „Коммерсант“ со ссылкой на источники. Ранее три инвестора из ОАЭ выразили желание купить российские подразделения финансовой группы UniCredit. Они готовы это сделать с дисконтом. Uniсredit активно работает над сокращением своего присутствия в России под давлением итальянского правительства, которое требует уйти из страны в контексте сделки по покупке Banco BPM. Российское подразделение группы, на первый квартал 2025 года занимает 19-е место по величине активов по версии «Интерфакс-100», при этом его чистая прибыль за 2024 год снизилась на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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