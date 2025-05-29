CNN: пошлины Трампа в 25% на автомобили не удалось отменить

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Не все пошлины Трампа удалось отменить, пишет CNN
Не все пошлины Трампа удалось отменить, пишет CNN Фото:

Суд по международной торговле США приостановил действие пошлин в 30% на китайские товары, введенных президентом Дональдом Трампом, однако ограничения на авто и металлы сохраняются. Об этом 29 мая сообщает телеканал CNN.

«Постановление останавливает действие 30%-х пошлин Трампа в отношении Китая, его 25%-е пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-е универсальные пошлины на большую часть товаров, поступающих в США. Однако оно не затрагивает 25%-е пошлины на авто, автозапчасти, сталь или алюминий», — приводит канал детали решения суда.

Суд признал действия Трампа по введению ряда пошлин превышением президентских полномочий и обязал временно заблокировать их. Ранее введение новых торговых барьеров вызвало нестабильность на мировых рынках и рост цен на золото, поскольку инвесторы корректировали свои стратегии на фоне неопределенности.

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Суд по международной торговле США приостановил действие пошлин в 30% на китайские товары, введенных президентом Дональдом Трампом, однако ограничения на авто и металлы сохраняются. Об этом 29 мая сообщает телеканал CNN. «Постановление останавливает действие 30%-х пошлин Трампа в отношении Китая, его 25%-е пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-е универсальные пошлины на большую часть товаров, поступающих в США. Однако оно не затрагивает 25%-е пошлины на авто, автозапчасти, сталь или алюминий», — приводит канал детали решения суда. Суд признал действия Трампа по введению ряда пошлин превышением президентских полномочий и обязал временно заблокировать их. Ранее введение новых торговых барьеров вызвало нестабильность на мировых рынках и рост цен на золото, поскольку инвесторы корректировали свои стратегии на фоне неопределенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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