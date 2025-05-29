Академик Дедов: стресс способен спровоцировать диабет всего за неделю

Стресс может спровоцировать развитие сахарного диабета уже через неделю после сильного эмоционального потрясения. Об этом сообщил академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов.
«Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом», — рассказал Дедов РИА Новости.
Академик отметил, что стресс сегодня является одним из ключевых факторов возникновения различных заболеваний, в том числе диабета. Он подчеркнул: многие случаи развития болезни фиксируются вскоре после перенесенных тяжелых жизненных ситуаций.
В России под видом аналогов препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета, нередко реализуются лекарственные средства и биологически активные добавки для снижения веса, не имеющие с ним ничего общего. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование специалистов. Согласно полученным данным, ряд препаратов, позиционируемых как средства для сжигания жира, не имеют никакого отношения к известному датскому медикаменту. При этом их названия, оформление упаковки и используемые торговые обозначения практически полностью повторяют внешний вид оригинального препарата, применяемого при терапии диабета.
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