«Известия»: под видом аналогов «Оземпика» в России иногда продают пустышки

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БАДы и лекарства похожи на оригинал только внешне, но не имеют с ним ничего общего
БАДы и лекарства похожи на оригинал только внешне, но не имеют с ним ничего общего Фото:

Под видом аналогов препарата «Оземпик», который используется для терапии диабета, в России иногда продают лекарства и биодобавки для похудения, не имеющие с ним ничего общего. Об этом со ссылкой исследование экспертов сообщают «Известия».

«Жиросжигатели для похудения Turbo Ozemріс и Azempic+ российских производителей... незаконно используют в своем наименовании название известного датского препарата от диабета „Оземпик“. К такому выводу пришли эксперты проекта „Не рискуй. Проверь!“ международной ассоциации „Антиконтрафакт“ и ученые Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, которые провели экспертизу БАДов», — пишут «Известия».

Согласно результатам исследования, препараты, продвигаемые как «жиросжигатели», не имеют никакого отношения к известному датскому лекарственному средству. При этом их наименование, оформление упаковки и используемый бренд практически идентичны оригинальному медикаменту, применяемому для терапии диабета.

Ранее препарат «Оземпик» привлек внимание не только специалистов, но и мировых лидеров: экс-президент США Дональд Трамп высказывал сомнения в его эффективности для похудения, однако отмечал его популярность и высокую стоимость. Врачи подчеркивают, что подобные медикаменты должны использоваться только по назначению специалиста, поскольку их основное предназначение — лечение диабета, а не снижение веса.

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Под видом аналогов препарата «Оземпик», который используется для терапии диабета, в России иногда продают лекарства и биодобавки для похудения, не имеющие с ним ничего общего. Об этом со ссылкой исследование экспертов сообщают «Известия». «Жиросжигатели для похудения Turbo Ozemріс и Azempic+ российских производителей... незаконно используют в своем наименовании название известного датского препарата от диабета „Оземпик“. К такому выводу пришли эксперты проекта „Не рискуй. Проверь!“ международной ассоциации „Антиконтрафакт“ и ученые Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, которые провели экспертизу БАДов», — пишут «Известия». Согласно результатам исследования, препараты, продвигаемые как «жиросжигатели», не имеют никакого отношения к известному датскому лекарственному средству. При этом их наименование, оформление упаковки и используемый бренд практически идентичны оригинальному медикаменту, применяемому для терапии диабета. Ранее препарат «Оземпик» привлек внимание не только специалистов, но и мировых лидеров: экс-президент США Дональд Трамп высказывал сомнения в его эффективности для похудения, однако отмечал его популярность и высокую стоимость. Врачи подчеркивают, что подобные медикаменты должны использоваться только по назначению специалиста, поскольку их основное предназначение — лечение диабета, а не снижение веса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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