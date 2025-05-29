Стало известно, где поставят памятник Дарье Дугиной

В Московской области будет установлен памятник Дарье Дугиной
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Работа над памятником практически завершена
Работа над памятником практически завершена Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет установлен недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщил скульптор Дмитрий Александров.

«Открытие планируется 20 августа, а установка раньше, где-то в середине июля», — рассказал Александров РИА Новости. Работа над памятником практически завершена — на данный момент остались лишь технические детали.

Памятник будет установлен в непосредственной близости от места, где Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе. По информации ФСБ, за организацией убийства стояли украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем была названа гражданка Украины Наталья Вовк.

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Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет установлен недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщил скульптор Дмитрий Александров. «Открытие планируется 20 августа, а установка раньше, где-то в середине июля», — рассказал Александров РИА Новости. Работа над памятником практически завершена — на данный момент остались лишь технические детали. Памятник будет установлен в непосредственной близости от места, где Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе. По информации ФСБ, за организацией убийства стояли украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем была названа гражданка Украины Наталья Вовк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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