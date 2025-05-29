Льготные кредиты и поступление в вузы без экзаменов: Володин напомнил о новых законах в РФ

Володин: с июня заработает комплекс мер борьбы с кибермошенниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июне
Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июне Фото:

В июне 2025 года в России начнут действовать новые законы, направленные на борьбу с кибермошенничеством, усиление контроля за производителями . Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Какие законы вступают в силу в июне. Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками <...> Недобросовестные производители не смогут уйти от ответственности», — сообщил Володин в официальном telegram-канале. Он отметил, что в силу скоро вступит законы о поддержке малого и среднего бизнеса, о технологической политике РФ и о защите граждан от недобросовестных производителей.

Одним из ключевых изменений станет запрет для банков, органов власти, операторов связи и маркетплейсов информировать граждан через иностранные мессенджеры. Кроме того, новые правила ограничивают отправку сообщений с кодами доступа на Госуслуги во время телефонных разговоров. «Все это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережет их от финансовых потерь», — подчеркнул Володин.

Также вступают в силу нормы, которые обязывают предпринимателей уведомлять о своей деятельности. В случае невыполнения этого требования ведение бизнеса будет считаться нарушением. По словам Володина, это позволит контролирующим органам своевременно выявлять некачественную или контрафактную продукцию и проводить проверки условий производства.

Он отметил, что особое внимание уделено мерам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Уже вступили в силу законы о льготах при поступлении в вузы для детей боевых участников. С 2022 года принято 130 законодательных инициатив, направленных на защиту интересов защитников страны и их близких.

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В июне 2025 года в России начнут действовать новые законы, направленные на борьбу с кибермошенничеством, усиление контроля за производителями . Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. «Какие законы вступают в силу в июне. Заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками <...> Недобросовестные производители не смогут уйти от ответственности», — сообщил Володин в официальном telegram-канале. Он отметил, что в силу скоро вступит законы о поддержке малого и среднего бизнеса, о технологической политике РФ и о защите граждан от недобросовестных производителей. Одним из ключевых изменений станет запрет для банков, органов власти, операторов связи и маркетплейсов информировать граждан через иностранные мессенджеры. Кроме того, новые правила ограничивают отправку сообщений с кодами доступа на Госуслуги во время телефонных разговоров. «Все это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережет их от финансовых потерь», — подчеркнул Володин. Также вступают в силу нормы, которые обязывают предпринимателей уведомлять о своей деятельности. В случае невыполнения этого требования ведение бизнеса будет считаться нарушением. По словам Володина, это позволит контролирующим органам своевременно выявлять некачественную или контрафактную продукцию и проводить проверки условий производства. Он отметил, что особое внимание уделено мерам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Уже вступили в силу законы о льготах при поступлении в вузы для детей боевых участников. С 2022 года принято 130 законодательных инициатив, направленных на защиту интересов защитников страны и их близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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