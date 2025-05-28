Роспотребнадзор ХМАО раскрыл города, где клещи кусают чаще

В Югре чаще всего клещи атакуют жителей Ханты-Мансийска. За минувшую неделю в окружной столице зафиксировано 138 случаев, Кондинский район и Пыть-Ях также в тройке по активности членистоногих, сообщает региональный Роспотребнадзор.
«Чаще всего клещи беспокоят жителей Ханты-Мансийска (138 случаев). Много обращений в Кондинском районе (121) и Пыть-Яхе (105)», — следует из аналитики ведомства. Немногочисленные случаи отмечены в Березовском районе и Белоярском.
С начала сезона к врачам из-за укусов кровососущих обратились без малого тысяча жителей ХМАО. Половина из них — за последнюю неделю: зарегистрировано 535 присасываний, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 125 случаев.
Чаще всего укусы происходят в лесу (27,3%), на дачных и садовых участках (26,3%) и в черте городов и поселков (25,2%). Реже случаи фиксируются в парках, скверах, на кладбищах и пляжах. Также отмечается значительное число завозных случаев (16,72%).
Единственным способом обезопасить себя по-прежнему остается вакцинация. К концу мая план иммунизации против клещевого энцефалита в ХМАО выполнен на 50%. Среди всех обратившихся из-за укусов прививку от клещевого энцефалита имели только 23,1%. Большинство пострадавших (76,1%) получили экстренную профилактику, при этом 95,5% из них был введен противоклещевой иммуноглобулин.
Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО советует обезопаситься от клещей перед выездом на природу. Также следует иметь при себе аптечку с жаропонижающими, противовирусными, антигистаминными препаратами, средствами от ожогов и ссадин, солнцезащитным кремом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!