28 мая 2025

Главным тренером футбольного клуба «Тюмень» стал бывший министр спорта Волгоградской области

Главным тренером ФК «Тюмень» стал Сергей Попков
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Попков считается опытным футбольным тренером
Сергей Попков считается опытным футбольным тренером Фото:

Новым главным тренером ФК «Тюмень» был назначен Сергей Попков. Об этом сообщает официальный сайт команды. В разное время он возглавлял футбольные клубы в России, Латвии и Казахстане, а с 2012 по 2014 гг. был министром спорта и туризма Волгоградской области. 

«Новым главным тренером футбольной „Тюмени“ утвержден Сергей Попков. Сергею Николаевичу — 61 год. Имеет высшую тренерскую лицензию „PRO-UEFA“. Работал совместно с Леонидом Слуцким, Олегом Долматовым, Андреем Чернышовым… Был наставником в чемпионатах трех стран — Латвии, Казахстане и России. Неоднократно со своими командами занимал первые места», — указано на официальном сайте тюменского клуба.

Днем ранее стало известно о том, что предыдущий наставник команды Игорь Менщиков ушел в отставку после того, как его тюменский футбольный клуб занял последнее место в регулярном чемпионате Первой лиги ФНЛ и вылетел из нее. По результатам сезона 2024 — 2025 гг. ФК «Тюмень» занял последнее место в турнирной таблице

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Новым главным тренером ФК «Тюмень» был назначен Сергей Попков. Об этом сообщает официальный сайт команды. В разное время он возглавлял футбольные клубы в России, Латвии и Казахстане, а с 2012 по 2014 гг. был министром спорта и туризма Волгоградской области.  «Новым главным тренером футбольной „Тюмени“ утвержден Сергей Попков. Сергею Николаевичу — 61 год. Имеет высшую тренерскую лицензию „PRO-UEFA“. Работал совместно с Леонидом Слуцким, Олегом Долматовым, Андреем Чернышовым… Был наставником в чемпионатах трех стран — Латвии, Казахстане и России. Неоднократно со своими командами занимал первые места», — указано на официальном сайте тюменского клуба. Днем ранее стало известно о том, что предыдущий наставник команды Игорь Менщиков ушел в отставку после того, как его тюменский футбольный клуб занял последнее место в регулярном чемпионате Первой лиги ФНЛ и вылетел из нее. По результатам сезона 2024 — 2025 гг. ФК «Тюмень» занял последнее место в турнирной таблице
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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