Главным тренером футбольного клуба «Тюмень» стал бывший министр спорта Волгоградской области

Новым главным тренером ФК «Тюмень» был назначен Сергей Попков. Об этом сообщает официальный сайт команды. В разное время он возглавлял футбольные клубы в России, Латвии и Казахстане, а с 2012 по 2014 гг. был министром спорта и туризма Волгоградской области.
«Новым главным тренером футбольной „Тюмени“ утвержден Сергей Попков. Сергею Николаевичу — 61 год. Имеет высшую тренерскую лицензию „PRO-UEFA“. Работал совместно с Леонидом Слуцким, Олегом Долматовым, Андреем Чернышовым… Был наставником в чемпионатах трех стран — Латвии, Казахстане и России. Неоднократно со своими командами занимал первые места», — указано на официальном сайте тюменского клуба.
Днем ранее стало известно о том, что предыдущий наставник команды Игорь Менщиков ушел в отставку после того, как его тюменский футбольный клуб занял последнее место в регулярном чемпионате Первой лиги ФНЛ и вылетел из нее. По результатам сезона 2024 — 2025 гг. ФК «Тюмень» занял последнее место в турнирной таблице
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