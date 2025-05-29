Мединского внесли в базу данных экстремистского сайта

Советник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». В профиле Мединского на ресурсе, помимо его личных данных, опубликована информация о его ближайших родственниках — жене, детях, отце и сестре.
Накануне представители семьи Владимира Мединского сообщили о поступающих угрозах со стороны украинских радикалов. В частности, речь идет о телефонных звонках и сообщениях, адресованных как самому политику, так и его родственникам. В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам угроз, поступающих в адрес Мединского и членов его семьи.
Скандально известный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его создатели заявляют, что целью ресурса является публикация персональных данных лиц, которые, по мнению администрации сайта, представляют угрозу национальной безопасности Украины. За прошедшие годы на сайте неоднократно публиковались личные данные российских и зарубежных политиков, журналистов, артистов и других общественных деятелей, посещавших Крым, Донбасс или высказывавшихся по конфликту на Украине.
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