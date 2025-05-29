Заур Гурциев погиб при взрыве: что известно о жизни и карьере замглавы Ставрополя

В ночь на 29 мая 2024 года в Ставрополе в результате взрыва погиб первый заместитель главы администрации города, ветеран специальной военной операции Заур Гурциев. Происшествие произошло возле жилого дома на улице Чехова. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров допускает версию теракта. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и рассматривают различные версии случившегося. URA.RU собрало главное о его жизни и карьере.
Что известно о гибели Заура Гурциева
Как сообщил в своем telegram-канале мэр Ставрополя Иван Ульянченко, инцидент произошел около часа ночи вблизи дома 85/19 по улице Чехова. По его словам, там «произошла детонация». В результате взрыва погибли два человека, одним из которых оказался 34-летний Заур Гурциев. Также были повреждены несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.
«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал в своем telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю незамедлительно возбудило уголовное дело. Произошедшее квалифицировали по двум статьям — «Убийство двух лиц общеопасным способом» и «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств». В настоящее время ведутся поиски подозреваемых, рассматриваются различные версии случившегося, включая возможность теракта.
Кем был Заур Гурциев: биография
Заур Александрович Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе, однако детство провел в Ставрополе. Его военная карьера началась в 2007 году, когда 17-летний юноша поступил на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
В 2012 году, в возрасте 22 лет, Гурциев окончил престижную Военную академию связи имени С.М. Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию инженера. Это образование стало прочным фундаментом для его дальнейшей военной карьеры.
Важной вехой в профессиональном пути Заура Гурциева стал 2019 год, когда он возглавил центр боевого управления армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Этот центр отвечает за взаимодействие воздушных сил с сухопутными войсками — важнейший элемент координации в современных военных операциях.
Путь Гурциева в специальной военной операции
В 2022 году Гурциев отправился на специальную военную операцию. В зоне СВО он служил авианаводчиком — специалистом, от точности и профессионализма которого зависят жизни многих военнослужащих.
За время участия в СВО Заур Гурциев проявил себя как храбрый и компетентный офицер. Он принимал непосредственное участие в освобождении Мариуполя и Авдеевки — городов, ставших символами тяжелых боев и последующего освобождения.
Мужество и профессионализм Гурциева были отмечены многочисленными государственными наградами. За годы военной службы он стал кавалером ордена Мужества и ордена «За военные заслуги». Также он был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями Жукова и Суворова.
От фронта к государственной службе: участие Гурциева в программе «Время героев»
После возвращения с фронта Заур Гурциев решил посвятить себя государственной службе. В мае 2024 года он стал участником президентской кадровой программы «Время героев», направленной на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.
Программа «Время героев», инициированная президентом РФ Владимиром Путиным, создана для того, чтобы ветераны СВО могли применить свой опыт, лидерские качества и организаторские способности на гражданской службе. Заур Гурциев прошел обучение по этой программе и стажировался у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.
«Как и все участники программы, после первого модуля в течение последних нескольких недель Заур Гурциев проходил стажировку, по результатам которой он был назначен на должность первого заместителя главы города Ставрополя», — отметили в пресс-службе программы «Время героев».
Назначение Гурциева и работа в администрации Ставрополя
В сентябре 2024 года Заур Гурциев был назначен на должность первого заместителя главы администрации Ставрополя. На этом посту он отвечал за взаимодействие с силовыми ведомствами, а также профилактику терроризма и экстремизма — направления, в которых его военный опыт и образование были особенно ценны.
Несмотря на непродолжительный срок работы в городской администрации, Гурциев успел зарекомендовать себя как ответственный и компетентный руководитель. Его назначение стало ярким примером успешной интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь и органы государственного управления.
Реакция ведомств на гибель Гурциева
Гибель Заура Гурциева вызвала широкий общественный резонанс. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая организацию теракта. «Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — прокомментировал глава региона.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели от взрыва в многоквартирном доме двух жителей Ставропольского края, в том числе ветерана специальной военной операции и участника президентской кадровой программы «Время героев» Заура Гурциева. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
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