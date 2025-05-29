Стали известны подробности участия США в переговорах Украины и России

На данный момент отсутствуют какие-либо данные о возможном участии представителей США в предстоящих переговорах между Россией и Украиной, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.
«Нет таких сведений», — сообщил источник в ответ на вопрос РИА Новости относительно присутствия американской стороны на встрече. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что следующий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится в Турции. По его словам, российская сторона планирует передать украинской делегации свой меморандум.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цель предложенных переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул еще 15 мая, однако тогда контактов между представителями двух стран не состоялось. Встреча прошла на следующий день и длилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что стороны обменялись видением возможного прекращения огня. Он подчеркнул готовность Москвы продолжать переговорный процесс с Украиной.
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